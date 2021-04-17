مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوى: لدينا 16 ألف حالة في الشارع.. ونعمل على حماية 80% من الأطفال ودمجهم (حوار)

كم عدد الكبار بلا مأوى التي تم التعامل معها؟

تعاملنا مع نحو 7 آلاف و 500 رجل بلا مأوى في وضعية الشارع، والذي تم إعادة دمج في دور الرعاية والأسر نحو 1200 حالة، أما باقي حالات التسول، و الأمراض العقلية نقوم أيضًا بإعادة دمجهم .

كيف تصنف نوعية الكبار الموجودين في الشارع؟

نستطيع أن نقول أن تصنيف هذه النوعية من الكبار في الشارع تنحصر في 3 أصناف؛ الأول ضعيف البنية، وهو الذي لديه ظروف اجتماعية قاسية جدًا، مثلًا أسرته انتهت بالكامل ولا يوجد من يرعاه، فوجد في الشارع من يعطف عليه أو يسأل عنه، فأعتقد أن الشارع مأوى آمن له، هذا النوع لا يوجد مشكلة في التعامل معه، ويتم تحويله من وضعية الشارع إلى مؤسسة الرعاية للكبار.

الثاني هو الذي يوجد لديه مشاكل عقلية أو ذهنية، وهذا النوع لابد من إيداعه في مؤسسة أمراض عقلية أو أمراض نفسية، حيث يوجد شراكة وتعاون مع وزارة الصحة تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، أما الثالث هو المتسول، وهو الذي يأخذ الشارع مكان للتسول، وهذا النوع نقوم بتوعيته بمخاطر التسول، ونقوم بمساعدته في إيجاد فرصة عمل من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، مثل تكافل وكرامة وخلافه، أو احتياجه رعاية صحية، أو مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فنحن نحاول بقدر الإمكان إقناعه بترك التسول، ولو صعب إقناعه يكون هناك تدخل شرطي من قبل وزارة الداخلية.