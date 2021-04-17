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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت.

السبت 17/أبريل/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يتصدر أحمد سمير لاعب الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف ، ويليه عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي برصيد 8 أهداف.


و يستعرض لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي :

وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالي:
أحمد سمير - طلائع الجيش - 10 أهداف
عمر كمال عبد الواحد - المصري - 8 أهداف
حسام حسن - المصري - 8 أهداف
يوسف أوباما - الزمالك - 7 أهداف
أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 6 أهداف
رزاق سيسة - الإتحاد السكندري - 6 أهداف
رمضان صبحي - بيراميدز - 6 أهداف
عمرو جمال - طلائع الجيش - 6 أهداف
مصطفى فتحى - سموحة - 5 أهداف
أحمد الشيخ - غزل المحلة - 5 أهداف
رامي صبري - إنبي - 5 أهداف
باسم مرسي - مصر المقاصه - 5 أهداف
شريف دابو - سيراميكا كليوباترا - 5 أهداف

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