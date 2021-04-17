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موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

السبت 17/أبريل/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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تحددت أطراف دور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالى، بعد اختتام منافسات الدور ربع النهائي للبطولة مساء أمس الخميس الموافق الخامس عشر من أبريل الجاري، بتأهل مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين، روما الإيطالي وفياريال الإسباني إلى الدور التالى من البطولة.


ويواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ذئاب العاصمة فريق روما، في تمام التاسعة مساء الخميس الموافق الثامن والعشرين من نفس الشهر، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.


وصعد الفريق الإنجليزي إلى نصف نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة غرناطة الإسباني برباعية نظيفة في مجموع اللقائين.


وعلى الجانب الآخر تواجد الفريق الإيطالي في الدور ذاته بعد إقصائه أياكس امستردام الهولندي بثلاثة أهداف لاثنين في مجموع المباراتين.

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