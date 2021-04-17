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براءة مذيع من تهمة الاعتداء علي طفلين داخل نادي الجزيرة

السبت 17/أبريل/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، ببراءة هاني عبد العزيز، مقدم برامج بالتلفزيون المصري، من تهمة الاعتداء على طفلين شقيقين داخل نادى الجزيرة الرياضي، وتهمة السب بألفاظ تخدش الحياء العام، ورفض الدعوى المدنية.
صدر القرار في الجنحة رقم 444 لسنة 2020 قصر النيل.
كان أحمد عبد المنعم على، اتهم هاني عبد العزيز، مقدم برامج بالتلفزيون المصري، بالاعتداء على طفليه داخل نادى الجزيرة الرياضي، وسبهما بألفاظ تخدش الحياء العام، وتم إحالة القضية للمحكمة جنح قصر النيل.

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براءة مذيع الالي اعتداء على طفل

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