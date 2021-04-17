المشدد 5 سنوات لـ 4 أشخاص بتهمة السطو على مدرسة بالشرقية





قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة السطو على مدرسة وسرقة مبلغ 32 ألف جنيه من الخزينة وهاتف فرد الأمن المكلف بحراسة المدرسة.



صدر الحكم برئاسة نسيم بيومي رئيس المحكمة وعضوي وسامي زين العابدين عبده والوليد حسين أحمد وسكرتير يامن محمود



تعود أحداث القضية رقم 7897 لسنة 2020 جنايات ثان العاشر من رمضان والمقيدة برقم 2098 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مديرأمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بضبط كل من "عبدالله. ع. م " 24 سنة فران ومقيم بالقاهرة و" البرنس. ر. م " 22 عاما سائق ومقيم بالاسكندرية و" مصطفى. ع. ع " 25 سنة عامل مقيم المنيا و"محمد. ص. ف.ع " 24 سنة فران ومقيم النيا و" محمد. ر. أ " 25 عما سائق ومقيم بالمنيا حيث قام المتهمون من الأول إلى الرابع بسرقة هاتف محمول ملك المجني عليه "جمال. ا. س " 21 عاما فرد أمن بمدرسة دار الفكر للغات مقيم بالمجاورة 19 بمدينة العاشر بأن اقتحموا المدرسة التي يعمل فيها وتعدوا عليه بالضرب باستخدام "أجنة" وقيدوا يديه وقدميه وتمكنوا من سرقته.



كما تمكنوا من سرقة مبغ 32 ألف جنيه من خزينة المدرسة بينما قام الأخير بمساعدتهم بن أقلهم معه في السيارة قيادته.



تم تحرير محضر بالواقعة وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب جريمتهم وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.