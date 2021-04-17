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أسعار ياميش رمضان اليوم السبت ١٧ ابريل في الدقهلية

السبت 17/أبريل/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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يتزايد إقبال المواطمين علي شراء الياميش في شهر رمضان الكريم ويبحث الكثيرون عن أسعار ياميش رمضان 2021، ومكوناتها من العصائر واللوز وعين الجمل والمكسرات وقمر الدين الذي يعد من الأشياء الأساسية في الشهر المبارك، لذا نعرض في السطور الآتية أبرز أسعار ياميش رمضان في محافظة الدقهلية.


أسعار ياميش رمضان 2021
بلح سكوتي 32 جنيهًا، تمر المتوكل 38 جنيهًا، بلح مجدول 60 جنيهًا، بلح مجدول فانسي 70 جنيهًا، بلح سكري سعودي 95 جنيهًا.

وأسعار التمر هندي 28 جنيهًا، وبلغ سعر الكركديه 250 جرامًا 25 جنيها، لوز مقشر 88 جنيهًا، وبلغ سعر البندق المقشر 80 جنيهًا، عين الجمل 96 جنيهًا، فسدق محمص 128 جنيهًا

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