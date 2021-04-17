عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة





يتأهب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تجمع الفريقان يوم غدًا الأحد على ملعب إستاد القاهرة الدولي.





وتلقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء مفاجأة سارة خلال الفترة الماضية وذلك بإستعاده خدمات الظهير الأيسر للفريق عبد الله جمعه من الغصابة التي ضربته على مستوى العضلة الضامة والتي أبعدته عن مواجهة تونجيت السنغالي لحساب مباريات دوري ابطال أفريقيا.





وفي تصريحات صحفية أدلى بها أسامة نبيه المدرب العام للزمالك قال أن عبدالله جمعة نجح في المشاركة خلال مران الفريق وظهر بمستوى رائع وبات جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في اللقاءات القادمة.





ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.