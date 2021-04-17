Advertisements

مجلس الدولة يشدد علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements


نظرًا لبدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وتوقع زيادة أعداد الإصابات في الفترة القادمة، لذا تؤكد إدارة مجلس الدولة على استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة.

ومن هذه الإجراءات وجوب ارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب، وعدم المصافحة اليدوية، والتعقيم والتطهير، وعدم التواجد داخل القاعات إلا للأعداد المسموح بها فقط.

وصرح السيد المستشارمحمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة أنه يشكر جميع السادة الزملاء قضاة المجلس على حرصهم خلال الفترة الماضية على تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة على أنفسهم أثناء الجلسات وعلى المنصة وداخل غرف المداولة، وتطبيقها على الموظفين المعاونين لهم، وعلى المحامين والمتقاضين الحاضرين أمامهم بالجلسات، مما قلل من الإصابات، ومنع وقوع أية بؤرة إصابية داخل مباني مجلس الدولة.

كما أكد رئيس مجلس الدولة على الاستمرار في الانعقاد الدوري لغرفة إدارة أزمة كورونا برئاسته وحضور الأمين العام وممثلين لجميع أقسام مجلس الدولة وفروعه، كما أكد على تطبيق الجزاءات الرادعة طبقًا لقانون الخدمة المدنية على الموظفين المخالفين للإجراءات الاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية طبقًا للقانون والقرارات المنظمة على المترددين على مباني مجلس الدولة، والهدف من ذلك تحقيق الردع العام والحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى أضاف المستشار طه محمد عبده – نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام على استمرار إدارة المجلس بتهيئة بيئة عمل مناسبة للتعامل مع الفيروس ومنع انتشاره، وأهمها الاستمرار في التعقيم والتطهير لجميع مباني المجلس بالقاهرة والفروع وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمراوح، كما أكد على اضطلاع شركات النظافة بدور فعال لمنع انتشار فيروس كورونا، وأشار لتعاون الشرطة مع إدارة المجلس مما أدى لالتزام الجميع وحقق أفضل النتائج.

أخبار تهمك

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

خلافات قوية داخل الزمالك قبل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يكشف حارس الأهلي الذي سيشارك أمام الزمالك غداً

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 15 ساعة

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على رباعي دفاع الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على وعود لابورتا الثلاث إلى ميسي من أجل التجديد لبرشلونة

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

03:31 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة