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إصابة شخص وانتشال أسرته في انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي بالدقهلية

السبت 17/أبريل/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت قرية شيوة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، انقلاب سيارة بالمياة بمياة ترعة الرياح التوفيقي واصابة شخص وانقاذ عائلته.

تلقي اللواء رأفت عبر الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لادارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة " الرياح التوفيقي " الموازية لطريق ( أجا - ميت غمر ) أمام قرية " شيوة " دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين اثناء قيادة " أحمد وهبة السيد عبده " ۳۰ سنة عامل بالخارج، ومقيم قرية " أخطاب " دائرة المركز سيارته الملاكي، بإتجاه أجا إختلت عجلة القيادة بيده أثناء عبوره أحد المطبات الصناعية مما أدى إلى إنحراف السيارة وإنقلابها بمياه ترعة الرياح التوفيقى.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال قائد السيارة وكلا من زوجته " نهاد حمادة محمد أبوالعينين " ۲۷ سنة ربة منزل ونجلهما "عبده أحمد وهبه السيد " ٥ سنوات، ويقيمان بذات القرية ونجم عن ذلك إصابة قائد السيارة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى أجا المركزي بسؤال قائد السيارة، ايد مضمون الفحص. وأضاف بأن السيارة تحمل لوحات جمرك " لا يعرف رقمها " كونه قادم بها من خارج البلاد، وجاری إنتشال السيارة لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٢٥٣٣ إدارى مركز أجا، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

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