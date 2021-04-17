مصادرة 10 شيش وتغريم عدة مواطنين لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامات الواقية بالشرقية





شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية والمرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة - شرطة المرافق - الإدارة العامة للمرور - مباحث المركز - حي أول وثان الزقازيق) وأسفرت الحملة عن تشميع كافتريا مخالفه بمنطقة مساكن الاستاد وتم مصادرة (١٠) شيش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف..







كما قامت الحملة برفع (٤٤) حالة إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات بمناطق (حي السلام - ڤلل الجامعه - طلبه عويضه - ش السلام - الرملية) فضلًا عن التحفظ على عدد من التكاتك المخالفة بمنطقة إمتداد طلبه عويضه..







وفي سياق متصل، قامت الحملة بضبط عدد من المخالفات المرورية متمثلة في إنتهاء تراخيص وعدم وضع ملصقات إلكترونية وغيرها فضلا عن تغريم ( ١٠) مواطنين لعدم إرتداء الكمامه الواقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



