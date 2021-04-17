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عروض لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

السبت 17/أبريل/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يسعى الرئيس الجديد لنادي برشلونة، خوان لابورتا، لتقديم عرضاً لنجم الفريق، ليونيل ميسي، لتجديد عقده، الذي سينتهي في يونيو القادم، على أمل الاستمرار في قيادة البلاوجرنا.


وبحسب ما أشارت إليه إذاعة (راك1) الكتالونية"سيقدم برشلونة عرضاً يتضمن راتباً منخفضاً ولكنه قابلا للزيادة، إعتماداً على التعافي الإقتصادي للنادي، إضافة إلى تعيين البرغوث سفيراً للفريق الإسباني عقب إعتزاله لكرة القدم ".


وأشارت الإذاعة إلى أن الراتب الذي قدمه لابورتا أقل من الذي يحصل عليه الأرجنتيني، ولكنه سيزيد بمجرد تعافي الفريق إقتصاديا وسط أزمة وباء كورونا.


وجاءت أولى خطوات لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء، هي السعى لتعزيز صفوف الفريق وخاصة على مستوى خط الهجوم، ومن بين أبرز تلك الأسماء المطروحه كان النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني.


جدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد ابدي رغبته مؤخراً في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، استناداً إلى بند في عقده يتيح له الرحيل قبل نهاية الموسم، ولكن محاولات الأرجنتيني بائت بالفشل قبل أن تزداد الأمور تعقيداً مما أدت إلى إستقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه، وإجراء إنتخابات مبكرة في النادي معلنة عن عودة لابورتا إلى منصب الرجل الأول في حقبته الثانية.

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