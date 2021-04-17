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صعود الخيار والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الإسماعيلية

السبت 17/أبريل/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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رصدت بوابة الفجر، اليوم السبت، الموافق، 2021- 4 - 17، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 2 إلي 3 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، واليوسفي من 3 إلي 5 جنيهات للكيلو، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز من 8 إلي 10 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 15 إلى 20 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 10 جنيهات، والرمان بين 7 إلى 9 جنيهات، وبطيخ من 20 إلى 30 كيلو جنيه للواحدة، والفروله من 7 الي 9 جنيهات للكيلو.

وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 2 الي 3 جنيهات، والبسلة الخضراء من 4 الي 6 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 6 جنيهات، والبامية 12 جنيها، وورق العنب 15 جنيه للكيلو، والخيار 10 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والخيار من 10 إلى 15 جنيهات، والثوم 25 جنيه، وفلفل السويس 7 جنيهات، الباذنجان 10 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 5 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

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