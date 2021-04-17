تعرف على وعود لابورتا الثلاث إلى ميسي من أجل التجديد لبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه بعد خمسة أسابيع من تولي خوان لابورتا منصب الرئيس الجديد لبرشلونة الإسباني وبعد التصديق على الوضع المالي للنادي الكتالوني، يقوم لابورتا بالفعل بإعداد العرض الذي سيقوم بتقديمه لنجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.









وأشارت إذاعة كاتالونيا 1 الإسبانية إلى أن لابورتا قد نقل بالفعل بعض تفاصيله إلى البرغوث الأرجنتيني الذي ينتهي عقده مع البرسا عقب نهاية الموسم الحالي.









وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن خطة لابورتا هي إقناع ميسي بتجديد عقده براتب أقل مما لديه الآن على أن يزداد راتبه مع تعافي وضع النادي ماليًا وأنه بمجرد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم سيستمر في برشلونة كسفير.









وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن لابورتا ينوي بعد انتهاء مسيرة ميسي كلاعب كرة قدم تعيين النجم الأرجنتيني كسفير لبرشلونة مستقبلا ليستمر الارتباط بين الطرفين لسنوات عديدة.









وأكدت الإذاعة الإسبانية أن لابورتا يحاول أيضًا إقناع ميسي عن طريق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والذي من المفترض أن انضمامه لبرشلونة سيعطي الفريق إضافة كبيرة للمنافسة مرة أخرى على لقب دوري أبطال أوروبا.





وألمحت الإذاعة الإسبانية أنه من ضمن طلبات ميسي بخلاف الجانب المالي الحصول على مشروع رياضي ناجح ويرى لابةرتا رئيس برشلونة أن التعاقد مع هالاند سيلبي رغبة ميسي.









ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مصادر مقربة من ميسي أن البرغوث الأرجنتيني لم يتلقى أية عروض رسمية وأنه لا يزال ينتظره كما لفتت تقارير صحفية إلى عدم وجود عرض رسمي لميسي حتى الآن.









ونوهت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا كان قد وعد جمهوره بمحاولة إقناع ميسي بالبقاء أثناء خطاب تنصيبه رئيساً جديداً لبرشلونة.



