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محافظ الشرقية يُتابع نسبة تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية بمركز ومدينة أولاد صقر

السبت 17/أبريل/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 9.8 ميون جنيه، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 137 مدرسة و3 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1451 فصل جديد بتكلفة 714 مليون و440 ألف جنيه وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية إلي أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء جديد لمبني إدارة أولاد صقر التعليمية بتكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 64 %، وأعمال تطوير وتوسعة مدرسة بني منصور الابتدائية لإضافة 8 فصول جديدة وبتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 12 % وجاري مضاعفة الاعمال وتكثيف الورديات بالمشروعات الجاري تنفيذها لسرعة الإنتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الإلتزام بالمواصفات القياسية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.



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