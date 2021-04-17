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عاجل.. تشييع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير بحضور ملكة بريطانيا (فيديو)

السبت 17/أبريل/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير زوج المكلة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الذي توفي في التاسع من أبريل الجاري عن عمر يناهز 99 عاما.

وتشارك الملكة إليزابيث الثانية في جنازة زوجها الأمير فيليب.

وتتميز جنازة الأمير الراحل بأنها تحمل بصماته وتعكس اهتماماته وفق ما ذكر الجنرال السير نك كارتر قائد القوات المسلحة البريطانية.

وأضاف قائلا: “هي احتفاء بحياة زاخرة وتظهر أيضًا مدى حب القوات المسلحة واحترامها له”.

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تشييع جثمان الامير فيليب بوابة الفجر الفجر

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