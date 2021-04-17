محافظ بني سويف يتابع إستعدادت الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي



ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التربية والتعليم إستعدادات المديرية الخاصة ببدء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، والمقرر انطلاقه غدا الأحد 18 أبريل وينتهي الخميس 22 من نفس الشهر.



وكيل تعليم بني سويف



وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم "اليوم" عقد اجتماع عبر برنامج teams مع مديري الإدارات التعليمية والتطوير التكنولوجي والإحصاء والمتابعة و85 مدير مدرسة ثانوي عام وخاص بجميع الإدارات التعليمية وذلك لمناقشة اخر الاستعدادات النهائية لبدء الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي والتي تستمر 3 أيام من الأحد 18 أبريل وحتى الخميس 22 من نفس الشهر.



اجراءات كورونا



وخلال الاجتماع تم استعراض الخطاب الوارد من الوزارة والتأكيد على صلاحية جهاز التابلت والتحديثات الخاصة بالإمتحانات وكفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وقياس كفاءة شرائح (4G) مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين والالتزام بالتباعد داخل اللجان وارتداء الكمامة.



أرقام الدعم الفني



كما أشارت وكيل الوزارة بأنه تم تشكيل فريق الدعم الفني بكل إدارة لحل أي مشكلة يتعرض لها الطلاب وأرقام الدعم الفني هي: بنى سويف 01222409968 والواسطى 01097655119 وناصر 01220834639واهناسيا 01004944407 وببا 01286322603 وسمسطا 01228960622 والفشن 01288224354 والمديرية 01007969275



وزارة التربية والتعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال شهر أبريل على مدار 3 أيام وهم 18،20،22 أبريل الجاري.



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الخاصة ببدء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، والمقرر انطلاقه غدا الأحد 18 أبريل ويستمر لمدة 3 أيام.محافظ بني سويف