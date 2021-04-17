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في مشاجرة.. إصابة بائع متجول على يد شخصين في الدقهلية

السبت 17/أبريل/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية،اصابة بائع متجول،بطعنه نافذه بالصدر من الناحية اليسري، وذلك أثر تعدي شخصان عليه بالضرب بمطواة للمشادة بينهما بسبب مرورهما أعلي فرشة للملابس خاصة به.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "عبده عبده الشربینی " ۳۹ سنة،بائع متجول، ومقيم بندر منية النصر،مصابة بجرح شبه نافذ من الناحية اليسرى أسفل الصدر.

و بإنتقال الضباط والفحص وسؤاله اتهم كلا من "نادر.م.م.ص" ۱۹ سنة،سائق "توك توك " و"إسلام.ع.م.م.ص" ۱۷ سنة،عامل، ويقيمان قرية " الرياض " دائرة المركز. بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وآلة حادة " مطواة " بحوزة الثاني وإحداث إصابته، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لمعاتبة المصاب للمتهمين لمرورها أعلى فرش الملابس خاصته.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهمان،وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبارشاد الثاني تم ضبط الأداة المستخدمة " تم التحفظ عليها ".

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٣٩٨ لسنة ۲۰۲۱ جنح مركز منية النصر، وجاري العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

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