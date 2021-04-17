ضخ 25.6 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي

ضخ المستثمرون 25.6 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي الأربعاء الماضي و17.9 مليار دولار في صناديق السندات، في أكبر دخول للتدفقات في عشرة أسابيع، بحسب ما كشفته بيانات تدفقات بنك أوف أمريكا أمس.





في المقابل، نزحت 47.3 مليار دولار من صناديق النقد، وهي الأكبر في أربعة أشهر بحسب ما ذكره بنك أوف أمريكا.





ووفقا لـ"رويترز"، أشار البنك إلى أن التدفقات الداخلة إلى الأسهم العالمية على مدى الأشهر الخمسة الفائتة والتي بلغت 602 مليار دولار تجاوزت التدفقات في الـ12 عاما الماضية البالغة 452 مليار دولار.





كما لفت البنك إلى تدفقات قوية للسندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار، وأسهم الأسواق الناشئة. وأضاف أن التدفقات لقطاع التكنولوجيا استؤنفت أيضا بتلقي 1.6 مليار دولار.





إلى ذلك، أعلن "مورجان ستانلي" قفزة 150 في المائة لأرباح الربع الأول لتفوق التوقعات، إذ عزز ازدهار إبرام الصفقات عالميا الأنشطة المصرفية الاستثمارية، وأدى ارتفاع أنشطة التداول لدفع قسم الأوراق المالية للمؤسسات.







