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قتلى وجرحى باشتباكات مع الشرطة في بنجلاديش

السبت 17/أبريل/2021 - 03:57 م
احتجاجات في بنجلاديش
احتجاجات في بنجلاديش
وكالات
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أعلنت السلطات في بنجلاديش، اليوم السبت، مقتل 4 عمال على الأقل بالرصاص وإصابة عدد آخر، بعد أن فتحت الشرطة النار على عمال يطالبون بزيادة الأجور بمحطة كهرباء تعمل بالفحم، تساعد الصين بإنشائها بجنوب البلاد.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن المسؤول المحلي في الشرطة، عزيز الإسلام، قوله إن رجال الشرطة اضطروا لإطلاق النار عندما هاجمهم المحتجون في محطة الكهرباء الجاري تشييدها في مدينة شيتاجونج.

 

وأضاف عزيز الإسلام: "لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب كثيرون... نحاول السيطرة على الموقف".

 

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قتلى وجرحى بنجلاديش اشتباكات

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