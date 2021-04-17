خلافات قوية داخل الزمالك قبل القمة





شهدت الساعات القليلة الماضية وجود بعض الخلافات التي ظهرت داخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد الاهلي يوم غدًا لحساب مباريات الدوري المصري.





وكان الفرنسي باتريس كاتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء قد حسم بالفعل التشكيل الذي سيخوض به القمة مع وجود بعض الخلافات حول ثلاثة مراكز وهي الظهير الأيسر والظهير الأيمن والجناح الأيمن.





ويفاضل المدير الفني بين أكثر من لاعب للمشاركة في تلك المراكز حيث ظهرت الحيرة بين حازم إمام والمثلوثي للدفع بأحدهما في مركز الظهير الأيمن أو عبدالشافي وفتوح في مركز الظهير الأيسر.





في الوقت الذي بدأت فيه الأصوات تتعالى داخل الجهاز لحسم مقعد الجناح الأيمن بين شيكابالا أو أحمد السيد زيزو فيما تم حسم باقي الأماكن في التشكيل الأساسي فيما يخص جنش في حراسة المرمى أو محمود علاء والونوش وطارق حامد وفرجاني وبن شرقي وأوباما وأخيرًا مروان حمدي.