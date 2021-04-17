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نيابة شرق بورسعيد تحقق بواقعة أخفاء جثمان متوفية يومين بالثلاجة دون علم أهلها

السبت 17/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تم التحقيق من قبل مدير نيابة الشرق بمحافظة بورسعيد مصطفي تركية، اليوم السبت، في واقعة حفظ جثمان متوفية بالثلاجة بالرغم من قيام أسرتها بالسؤال عليها كل يوم وابلاغهم أنها بخير، وذلك بعدما فوجئ الأهالي بأن السيدة متوفية قبل يومين، ومحفوظة في الثلاجة للبحث عن أسرتها.


تم استدعاء الدكتور حسن الاسناوي مدير مستشفي السلام ببورسعيد للمسائلة، حيث قال في تحقيقات النيابة العامة "أنا كنت في إجازة"، محملًا المسئولية لمدير الرعاية، باعتباره المسئول عن إدارة المستشفي في هذا اليوم.

وصرح "أحمد همام" نجل المتوفية في تصريحات خاصة "أنا مش قادر استوعب أذاي حالة تموت وهما ولا عارفين مين الحالة وتترمي في المشرحة ونسأل عليها بالأسم يقولوا تمام وكويسة، دا أهمال وفساد".


هذا وقد تقدم "أحمد همام" نجل السيدة المتوفية بتقديم بلاغ لمدير نيابة الشرق، يتهم فيه هيئة الرعاية، وحسن الإسناوي مدير المستشفي، وأحمد الحسيني مدير الرعاية، بالأهمال والتدليس في حالة والدته التي تم إيداعها يومين بالمشرحة، بالرغم من تأكيد الإدارة له أنها بخير وتخضع للتنفس الصناعي.


ولم تقوم هيئة الرعاية حتى الآن برد على الواقعة، ولم تصرح ببيانات رسمية، ولم يتم إتخاذ أي قرارات في هذا الشأن، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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