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شاهد.. سهر الصايغ تنشر جديدة لها من "الطاوس"

السبت 17/أبريل/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة سهر الصايغ، متابعيها بـ عدة صور لها من كواليس تصوير مسلسل “الطاووس” وذلك  عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت سهر الصايغ قائلة “ الحمد لله#الطاووس #امنيه #رمضان2021 #رؤوف_عبدالعزيز ”.

و يذكر أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.

مسلسل "الطاووس" سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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