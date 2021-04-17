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حالة الطقس اليوم السبت ١٧/٤/٢٠٢١ في الدقهلية

السبت 17/أبريل/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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يخيم علي محافظة الدقهلية طقس مشمس وارتفاغ في دىجات الحرارة.

و نقدم لكم خلال التقرير التالي حالة الطقس في محافظة الدفهلية اليوم السبت الموافق 17 أبريل لعام 2021


حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الست، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، ففي محافظة الدقهلية تصل درجة الحرارة المتوسطة ٣٤ درجة مأوية والعظمي ٣٦، والصغري ١٦ درجة مأوية.

وأعلنت الهيئة في بيان لها منذ قليل، إنه يسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد



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