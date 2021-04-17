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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين قمة الأهلي والزمالك

السبت 17/أبريل/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تستعد الأطقم الأمنية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، التاسعة والنصف مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

تم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الاجراءات الأمنية والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ستاد القاهرة ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني علي أعلي مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

كما تم الدفع بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات واحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث يوم المباراة.

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