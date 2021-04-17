بهذه الكلمات نعت مي كساب وفاة والدة أحمد صالح

نعت الفنانة مي كساب، والدة الفنان أحمد خالد صلاح، صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .





ونشرت مي كساب، صورة للفنان أحمد صالح برفقة والدته، وعلقت قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلي رحمة الله تعالي الدكتورة هالة زوجة الراحل خالد صالح ووالده أحمد خالد صالح وحماه هنادي مهنا خالص التعازي ليهم ونسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة”.





كل من عرفها يشهد علي كرم أخلاقها ربنا يصبر قلوبنا على فراقها " .





وأعلنت هنادي مهنا، إصابة حماتها عبر إستوري إنستجرام الخاص بها قائلة: «دعواتكم لأبي وأمي وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما ، كثفوا الدعاء أرجوكم».





ونعى الفنان أحمد خالد صلاح، والدته الدكتورة هالة زين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وكتب أحمد خالد في وقت سابق من صباح اليوم السبت: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس ، وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون".





كان الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، من أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».



