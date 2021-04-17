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واشنطن بوست: الاقتصاد الصيني يستعيد نموه قبل جائحة كورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 04:00 م
الصين اقتصاد
الصين اقتصاد
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 ذكرت صحيفة ((واشنطن بوست)) يوم الجمعة، أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بوتيرة قياسية خلال الربع الأول من 2021، متجاوزا دولا كبيرة أخرى في تعافيها من جائحة كوفيد -19 .

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس (الربع الأول من 2021)، حيث دعمت الطلبات المحلية والأجنبية القوية التعافي من أساس منخفض في أوائل 2020، بداية ظهور مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وذكر التقرير أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، استعادت ما هو أكثر من نشاطها السابق للجائحة، على الرغم من العوامل المعاكسة الناجمة عن الجائحة والعقوبات الأمريكية على صناعات صينية رئيسية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن نيكولاس لارد، وهو باحث بارز بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، أنه يبدو أن الصين كانت قادرة على تعويض العقوبات الأمريكية بأعمال جديدة في المنطقة، متفادية عزلة اقتصادية يطلق عليها اسم "فك الارتباط" بين الاقتصادين.

وقال إسوار براساد أستاذ التجارة بجامعة كورنيل والمدير السابق لقسم الصين بصندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن يساعد النمو الاقتصادي الصيني في التعافي العالمي هذا العام، ويعزز أسعار السلع ويدعم الاقتصادات النامية التي تبيع سلعا للصين، بحسب التقرير.

 


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