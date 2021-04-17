الزمالك يكشف عن تطورات تجديد عقد ساسي وفارق الـ 25 مليون جنيه

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أن العرض الذى يعرضه الزمالك على التونسى فرجانى ساسى لتمديد تعاقده يقل عن طلبات اللاعب التونسى بـ 25 مليون جنيه ، وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى:"ساسى لايتحدث معنا في أمور تمديد تعاقده فهو يفوض وكيله مهند عون ".





ويضيف إبراهيم عبد الله :"الزمالك عايز فرجانى ساسى يكمل وساسى عايز يكمل مع الزمالك بس هناك فروق كبيرة بين عرض الزمالك وطلبات ساسى يقدر بـ 25 مليون جنيه في الموسم الواحد".





وأكمل عضو لجنة الزمالك:"الزمالك يعتمد على ثلاثة موارد للدخل في السنة المالية هي العضويات العاملة بقيمة 204 مليون جنيه ، بجانب عقد الرعاية بـ 121 مليون جنيه وايجار المحلات بعيداً عن التي عليها نزاع قانونى وقيمتها 49 مليون جنيه ليصبح اجمالى الدخل للزمالك في السنة المالية 380 مليون جنيه ، فيما يدفع النادى مرتبات لفريق الكرة والعاب الصالات بما يعادل 320 مليون جنيه".



