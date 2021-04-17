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أمين الفتوى: يجوز تعطر المرأة عند خروجها بشرط (فيديو)

السبت 17/أبريل/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم تعطر المرأة أثناء توجهها لصلاة التراويح وسط السيدات؟.

وأجاب "عثمان"، خلال حواره مع برنامج "الدنيا بخير" عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:" أيُّما امرأةٍ اسْتَعْطَرَتْ فمرَّتْ على قومٍ لِيَجِدُوا رِيحَها فهيَ زَانِيَةٌ"، منوهًا بأن شراح الحديث قالوا أن ليجدوا ريحها أي أنها تقصد فتنة الناس وهذا مبيت عندها، فهي زانية لا يعني ارتكابها لهذه الكبيرة ولكن هذا تنفير لمن تفعل هذا من الرسول –صلى الله عليه وسلم- حتى لا تفعل المرأة هذا.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن سيدنا عمر –رضي الله عنه- كان إذا رأى امرأة خرجت واستعطرت، كان يضربها ويقول إياكم أن تفعلوا هذا فإن قلوب الرجال عند أنوفهم، موضحًا أنه يجوز للمرأة أن تضع عطر لا يتجاوزها عند خروجها، وهذا حلال، مثل مزيلات العرق وغيرها، منوهًا بأن المرأة لا تمنع من التزين داخل أو خارج المنزل ولكن بحدود.

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