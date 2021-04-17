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نشرة حوادث " الفجر".. براءة مذيع من تهمة الاعتداء علي طفلين داخل نادي الجزيرة ووفاة المستشار هشام البسطويسي

السبت 17/أبريل/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

التفاصيل الكاملة لقيام "قهوجى" بسرقة مدرسة أبتدائى بالخانكة

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بسرقة مدرسة إبتدائية بالخانكة، 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت تحريات المباحث حول الواقعة، للتفاصيل اضغط هنا


19 يونيو.. الحكم في دعوى عزل أبو الفتوح من رئاسة حزب مصر القوية

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجزدعوى حظر نشاط حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليه أو تنبثق منه أو منشأة بأمواله، للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل، للتفاصيل اضغط هنا

وفاة المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض سابقا

توفي منذ قليل المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، والذى وافته المنية ظهر اليوم السبت، للتفاصيل اضغط هنا


براءة مذيع من تهمة الاعتداء علي طفلين داخل نادي الجزيرة

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، ببراءة هاني عبد العزيز، مقدم برامج بالتلفزيون المصري، من تهمة الاعتداء على طفلين شقيقين داخل نادى الجزيرة الرياضي، وتهمة السب بألفاظ تخدش الحياء العام، ورفض الدعوى المدنية، للتفاصيل اضغط هنا

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وفاة هشام البسطويسي بوابة الفجر براءة مذيع اعتداء على طفل

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براءة مذيع من تهمة ضرب شقيقين في نادي الجزيرة

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