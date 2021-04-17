حوار لـ "الفجر".. أسطورة إيطاليا: زمن ليفربول انتهي ولابد من رحيل كلوب.. وصلاح الأفضل فى الدورى الإنجليزي.. ونهائي الأبطال سيكون بين ريال مدريد وباريس

" أليساندرو ألتوبيلي " هو أحد أساطير كرة القدم الإيطالية والعالمية ونادي إنتر ميلان الإيطالي، والذي حصد كأس العالم رفقة منتخب بلاده عام 1982 بعد الفوز على ألمانيا وأحرز هدف فى المباراة النهائية، بجانب اللعب فى صفوف إنتر ميلان من 1977 وحتي 1988 والمشاركة فى 317 مباراة سجل خلالها 128 هدف، ثم اللعب فى يوفنتوس، وشارك مع منتخب إيطاليا من 1980 وحتي 1988 وشارك فى 61 لقاء وأحرز 25 هدف دولي، يتحدث لأول مرة عبر " الفجر الرياضي " عن العديد من الأمور الرياضية، فى الحوار التالي:-





ألتوبيلي: ليفربول عليه تغيير يورجن كلوب وانتهى زمن تقديم الكرة الجميلة





قال أليساندرو ألتوبيلي نجم كرة القدم الإيطالية السابق، أن مستوي ليفربول الإنجليزي أصبح متراجع بشدة، قائلًا لـ " الفجر الرياضي ":" ليفربول هذا الموسم فى المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويتقدمه فرق مثل تشيلسي وويست هام وليستر سيتي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ورصيده من النقاط 52 فقط، وعليه أن يقوم بتغيير المدرب يورجن كلوب خلال الفترة المقبلة وعدد كبير من اللاعبين من أجل تصحيح الأمور".





وأضاف:" انتهي زمن ليفربول وتقديم كرة القدم الجميلة وعليه بتغيير المدرب وعدد من اللاعبين وفترة تقديم كرة القدم الرائعة التى كانت فى الماضى انتهت، الفريق كان رائعًا حتي العام الماضي ولكن الأن عليهم التغيير".





ألتوبيلي: محمد صلاح رائع منذ اللعب فى إيطاليا





وقال ألتوبيلي عن محمد صلاح :" صلاح مهاجم رائع ولاعب محترف، ومنذ أن كان فى إيطاليا مع فيورنتينا وروما وهو يظهر ويثبت ويؤكد للجميع أنه لاعب من طراز خاص، حتي بعد الانتقال إلي ليفربول قدم أفضل مواسمه مع كرة القدم، وهو لاعب كبير يستحق بالفعل ما وصل إليه الآن".





أسطورة الإنتر: إنتر ميلان سيتوج بالدوري الإيطالي





وقال ألتوبيلي فى حواره مع الفجر :" إنتر ميلان هو الأن متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويقدم مستويات مميزة، وهو أقوي خط هجوم ودفاع هذا الموسم ويقدم مستويات مميزة، والإنتر سيفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما أصبح الفارق بينه وبين ميلان فى المركز الثانى 11 نقطة".





نجم إيطاليا: دوري أبطال أوروبا صعب وأتوقع النهائي بين ريال مدريد وباريس





وقال ألتوبيلي:" دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، صعب للغاية وهناك أكثر من نهائي الأول هو الذي سيجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي فى نصف النهائي، والتى ستكون مباراة كبري بين الفريقين الذي يقدموا مستويات مميزة ورائعة خلال الفترة الحالية ".





وأضاف:" المباراة الثانية بين تشيلسي الذي ظهر بصور مميزة أيضًا خلال الفترة الأخيرة أمام ريال مدريد ستكون صعبة وليست سهلة، وأتوقع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي الذي يقدم مستويات مميزة ومرشح للوصول للمباراة النهائية ولكن لن تكون مباراته سهلة أمام باريس".





وأضاف:" مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لديهم الكثير ليقدموه خلال مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خاصة أن الثنائي لم يتوجوا باللقب من قبل لديهم الكثير ليثبتوه وأري أن الثنائي أصبح له شعبية كبري".





ألتوبيلي: صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي





وقال ألتوبيلي في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر" :" محمد صلاح يقدم مستويات رائعة مع ليفربول منذ انضمامه للفريق وساهم فى التتويج بالبطولات، وبالطبع اختيار أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزي سيكون صعب بتواجد لاعبين مميزين أمثال ساديو ماني وماركوس راشفورد وجورجينيو ولكن أفضل محمد صلاح عنهما وأري أنه اللاعب الأفضل".



