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وكيل "قوى النواب" يهاجم وزير المالية: يضرب قرارات الرئيس عرض الحائط

السبت 17/أبريل/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات.

وأوضح "مهني"، في طلب الإحاطة، أنه تلقي العديد من الشكاوي والاستغاثات والتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركات مياه الشرب والصرف بمختلف محافظات الجمهورية، بالرغم من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: أن قرار الرئيس السيسي بشأن صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين أثلج قلوب الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات، مؤكدا أنه بالرغم من تلك القرارات التي شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الإلتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار النائب أن هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.

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الكلمات المفتاحية

وزير الماليه مجلس النواب العلاوات الرئيس السيسي

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