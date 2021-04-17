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كارتيرون لنجوم الزمالك: أثق في قدراتكم على تخطي عقبة الأهلي
السبت 17/أبريل/2021 - 04:41 م
محمد زكي
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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق الختامي للفريق باستاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.
وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز وشرح لهم البرنامج التدريبي الذي سينفذوه في مران اليوم، وأكد على ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء الغد.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري والذي سيقام باستاد القاهرة الدولي.
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