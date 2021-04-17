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كارتيرون لنجوم الزمالك: أثق في قدراتكم على تخطي عقبة الأهلي

السبت 17/أبريل/2021 - 04:41 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق الختامي للفريق باستاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز وشرح لهم البرنامج التدريبي الذي سينفذوه في مران اليوم، وأكد على ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء الغد.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري والذي سيقام باستاد القاهرة الدولي.

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