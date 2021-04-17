مشرف قاعة المومياوات بالقومي للحضارة للجمهور: "هنبهركم غدا"

قال الدكتور سيد أبو الفضل، المشرف على قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة، إنه عقب وصول المومياوات الملكية للمتحف، تم العمل على فك مواد التغليف وتهيئتها لدخول فاترين العرض الخاصة بها واستغرق ذلك نحو أسبوعين.



وأوضح "أبو الفضل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن أفضل يوم لافتتاح قاعة المومياوات الملكية للجمهور غدا الأحد تزامنا مع اليوم العالمي للتراث العالمي الموافق 18 أبريل الجاري؛ ليكون يكون مميز لذكرى افتتاح قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة.



وتابع المشرف على قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة، أنه تم إدخال التوابيت في فاترين العرض الخاصة بالمومياوات، معقبًا: "مثلما أبهرنا الناس بحفل نقل المومياوات هنبرهم بعرضها في المتحف"، لافتًا إلى أنه جاري وضع اللمسات النهائية بقاعة المومياوات من تهيئة ونظام الإضاءة الذي يعطي قدسية للقاعة استعدادًا لافتتاحها غدًا.