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البنك المركزي الصيني: تمويلات اضاقية لدعم الاقتصاد الأخضر

السبت 17/أبريل/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
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قال يي قانغ، حاكم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن البنك سيتخذ سلسلة من التدابير لتحسين دعمه للتمويل الأخضر.

وأضاف يي أن البنك المركزي الصيني يخطط لإطلاق مجموعة أدوات دعم لتوفير تمويل منخفض التكلفة لخفض انبعاثات الكربون، كما سيدعم التمويل الأخضر من خلال مجموعة من التدابير تتراوح ما بين التصنيفات الائتمانية التجارية، وأسعار التأمين على الودائع إلى الضمانات لعمليات السوق المفتوحة.

وفيما يتنامى التوافق الدولي واسع النطاق من أجل التصدي لتغير المناخ. أعلنت الصين عن هدف الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون في عام 2030 وتحقيق حياد الكربون في عام 2060.

وأضاف يي خلال ندوة رفيعة المستوى حول التمويل الأخضر وسياسة المناخ استضافها بنك الشعب الصيني وصندوق النقد الدولي يوم الخميس: " إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحولا اقتصاديا شاملا، والتمويل الأخضر يمكن أن يكون مسرعا لهذه العملية".

وتابع يي: "باختصار، يمكن للبنك المركزي المساهمة في هدف الصفر الصافي بعدة طرق، مثل تطوير نظام سياسة قوي، ونظام سوق متنوع، وتعزيز التنسيق الدولي".

وأشار يي إلى أن بنك الشعب الصيني يولي أهمية كبيرة للتمويل الأخضر وصاغ إطار عمل لسياسة التمويل الأخضر.

وحتى نهاية عام 2020، بلغت قيمة القروض الخضراء والسندات الخضراء في الصين 1.8 تريليون دولار أمريكي و 125 مليار دولار أمريكي على التوالي، لتحتل المرتبة الأولى والثانية في العالم. كما تم إصدار أكثر من 40 من سندات حياد الكربون، بلغ إجماليها أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.

 

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الصين والاقتصاد الاخضر الصين التمويل الاخضر

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