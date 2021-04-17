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مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 والقنوات الناقلة "دون فواصل"

السبت 17/أبريل/2021 - 04:42 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5
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مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 والقنوات الناقلة "دون فواصل"


مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 .. يترقب الملايين في مصر والوطن العربي مشاهدة حلقة اليوم من العمل الملحمي "الاختيار 2" من أجل مشاهدة محاكاة واقعية لعملية فض اعتصام رابعة وتجنب إراقة الدماء.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5

وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 بعدما اشتعلت الأحداث، وتم ضبط العديد من العناصر الإرهابية، وجاء قرار القيادة بضرورة التوجه إلى محيط ميدان رابعة وفض الاعتصام.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 يوم فض رابعة

ويترقب المصريون وبعض المشاهدين من الدول العربية رؤية مسلسل الاختيار الحلقة 5 المقرر عرضها اليوم وكيفية فض الاعتصام المسلح، والذي حوى على عناصر إرهابية من الحرس الثوري الإيراني وبعض الجنسيات.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 دون إعلانات

وأعلن مخرج العمل بيتر ميمي أن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 سيكون دون فواصل إعلانية، وسيعرض مباشرة، نظراً لأهمية هذا العرض الذي يترقبه الكثيرون.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 وأحداث فض رابعة

وشهد الأحداث التي سبقت مسلسل الاختيار الحلقة 5 أحداثاً كبيرة أهمها، اتخاذ قرار فض اعتصام رابعة، وشددت القيادات الأمنية على ان عملية الفض سلمية، ويحظر استخدام الأسلحة أو العنف خلال الفض.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 من أجل معرفة تفاصيل هذا العمل الملحمي الكبير، ومشاهدة كيف تمت عملية فض اعتصام رابعة في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 على "أون"

أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات


ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art  حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 5 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 والقنوات الناقلة "دون فواصل"

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