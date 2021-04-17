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كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى جهازه المعاون في الزمالك

السبت 17/أبريل/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص الجهاز الفني المعاون لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إعداد تقرير عن الأهلي قبل مباراة الفريقين مساء غد الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون إعداد تقرير فني عن حالة الفريق المنافس في المباريات الأخيرة ونتائجه، بجانب متابعة بعض مبارياته لدراسة طريقة الأداء واللعب، والتركيز على نقاط القوة والضعف. 

ويجتمع المدرب الفرنسي بجهازه المعاون مساء اليوم السبت بعد الإفطار على هامش المعسكر للنقاش حول استعدادات الفريق للقمة بشكل عام، ومناقشة خطة الفريق للمباراة.


كما عقد كارتيرون جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي  بالفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة وموقف محمد أشرف روقا الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري والذي سيقام باستاد القاهرة الدولي.

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كارتيرون الزمالك الاهلي

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