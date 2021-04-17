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5 معلومات من تاريخ مواجهات النصر والسد في دوري أبطال آسيا

السبت 17/أبريل/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بنظيره السد القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويرصد "الفجر الرياضي" 5 معلومات من تاريخ مواجهات النصر والسد القطري:

1- التقيا من قبل في 6 مواجهات، حقق النصر الفوز في لقاء وحيد، وخسر في لقائين، وسيطر التعادل على 3 لقاءات.

2- سجل النصر في شباك السد 7 أهداف، فيما استقبل 9 أهداف.

3- واجه النصر نظيره السد في 4 لقاءات في دور المجموعات، وسيكون لقاء الليلة هو الخامس، انتهى منها 3 بالتعادل ولقاء حسم بفوز السد.

4- أول لقاء جمع بين الفريقين انتهى بفوز السد بهدف دون رد في عام 2011، وآخر لقاء حسم بالتعادل الإيجابي بهدف في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

5- يمتلك فريق السد سجلًا سلبيًا في مواجهاته على الأراضي السعودية، أمام فرق المملكة، حيث خاض 11 مباراة خسر في 5 لقاءات، وتعادل في مثلهم، وفاز في لقاء وحيد.

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