شاهد.. تعليق ويزو على حلقتها ببرنامج "رامز عقله طار"

سخرت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر من نفسها خلال حلقتها في برنامج رامز عقله طار .









ونشرت ويزو مقطع فيديو من حلقتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.









ووقعت نجمة "مسرح مصر"، الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، ضحية رامز جلال، امس، في برنامجه "رامز عقله طار".









وظهرت علامات الصدمة على وجه الفنانة ويزو؛ بعدما كشف رامز جلال عن المقلب، والذي أذيع عبر “أم بى سى مصر”.

وانهالت “ويزو” على رامز بالضرب، وقالت: "هو الارتفاع اللي طِرت منه كام؟"؛ ليرد “رامز”: "13 مترا".

وخلال ضرب ويزو لـ رامز جلال، قال لها: "مش قادر أتنفس".





وأبدت “ويزو” انزعاجها، خلال تواجدها في كبسولة الـ"هوب دروب"، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامزجلال في المقلب؛ بعدما قام رامز، بـ"رَش" أحد الروائح الكريهة أثناء وجوده متنكرًا معها في الكبسولة.



