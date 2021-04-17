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تشافي ضد مينيز.. لمن ستكون الغلبة في قمة النصر والسد بدوري أبطال آسيا؟

السبت 17/أبريل/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب عشاق وجماهير كرة القدم، القمة العربية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ونظيره السد القطري، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

يدخل النصر السعودي اللقاء تحت قيادة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز الذي سيقود الفريق لأول مرة، حيث تولى المهمة التدريبية قبل أيام قليلة.

المدير الفني البرازيلي ليس لديه أي تجارب مع فرق عربية، لكنه قاد فريق آسيوي من قبل في عام 2016، عندما درب فريق شاندونغ لونينغ الصيني.

وخاض 10 مباريات في دوري أبطال آسيا مع الفريق الصيني، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وخسر في لقاء وحيد وتعادل في 4 مباريات، وتعد أكبر نتائجه أن حقق الفوز بسداسية نظيفة في دور المجموعات.

أما على الجانب الآخر فيقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي يمتلك خبرة كبيرة في دوري أبطال آسيا، حيث تعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يشارك فيها كمدرب.

كما أنه يعرف النصر السعودي جيدًا، إذ التقى تشافي بالفريق السعودي، في 4 مباريات، فاز في لقاء وحيد، وخسر في لقاء، وسيطر التعادل على لقائين، وسجل فريقه 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

 فلمن ستكون الغلبة في لقاء الليلة بين تشافي ومينيز؟

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مينيز تشافي النصر السد والنصر السد

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