"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم





اسمه الحقيقي محمد مجدي الشهير ب" قفشه".





هو لاعب مصري كان يلعب بنادي إنبي سابقًا.



يكون تاريخ ميلاده في 631996



شارك مع الاهلي في كأس العالم للأندية



صاحب هدف الفوز بدوري أبطال افريقيا.



يشار إلى أن قفشة حقق بطولة الدورى مع الأهلى مرتين بالإضافة إلى لقب دورى أبطال إفريقيا ولقب كأس مصر.



الجدير بالذكر أن رامز جلال سيستضيف، عددًا كبيرًا من نجوم الفن والرياضة، في برنامج رامز عقله طار، منهم دينا الشربيني، أحمد سعد، معتصم النهار، محمد هنيدي، حمو بيكا، كنده علوش، ملك قورة، رمضان صبحي، ريم مصطفى، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، أمينة، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، رحاب الجمل، مروان محسن، حمادة هلال، أحمد مالك، محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد مجدي أفشة، والعديد من النجوم الآخرين.

يحل لاعب الكره محمد مجدي قفشه لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر ضحيه الفنان رامز جلال في الحلقه الخامسة من برنامج " رامز عقله طار" وبالتزامن مع ظهوره اليوم ضحيه الفنان رامز جلال في الحلقه الخامسه من برنامج "رامز عقله طار "، المذاع علي قناه "mbc" مصر في تمام الساعه 6:24 ننشر لكم مالا تعرفوه عن لاعب النادي الاهلي محمد مجدي أفشه.