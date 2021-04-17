عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الأهلي

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أن ناديه توصل لإتفاق لتمديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق الأبيض.





وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"أشرف بن شرقى مستمر مع الزمالك وهناك اتفاق معه لتمديد تعاقده".





وأكمل عضو لجنة الزمالك:"هناك اتفاق على الخطوط العريضة بين الزمالك وأشرف بن شرقى لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء".





وأضاف إبراهيم عبد الله :"نرغب في الحفاظ على القوام الاساسى للفريق الأبيض وكافة النجوم المميزة بالفريق مثل طارق حامد وفرجانى ساسى".



