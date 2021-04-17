Advertisements
عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الأهلي
السبت 17/أبريل/2021 - 05:02 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أن ناديه توصل لإتفاق لتمديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق الأبيض.
وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"أشرف بن شرقى مستمر مع الزمالك وهناك اتفاق معه لتمديد تعاقده".
وأكمل عضو لجنة الزمالك:"هناك اتفاق على الخطوط العريضة بين الزمالك وأشرف بن شرقى لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء".
وأضاف إبراهيم عبد الله :"نرغب في الحفاظ على القوام الاساسى للفريق الأبيض وكافة النجوم المميزة بالفريق مثل طارق حامد وفرجانى ساسى".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements