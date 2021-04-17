تخليد اسم "مارادونا" في كوبا أمريكا القادمة

حرص الحارس الكولومبي السابق رينيه إيجيتا، على اقتراح إطلاق اسم دييجو أرماندو مارادونا على النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، تأبيناً لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الذي فارق الحياة في 25 نوفمبر من العام الماضي، ببوينس آيرس.





قال إيجيتا عبر المنصات الاجتماعية: "نقترب من استقبال أفضل المنتخبات في أمريكا الجنوبية، تقترب كوبا أمريكا التي ستستضيفها كولومبيا والأرجنتين، يا للروعة!، يجب أن تكون تأبيناً لدييجو أرماندو مارادونا، كوبا أمريكا دييغو أرماندو مارادونا".





وتقرر تأجيل كوبا أمريكا من 2020 إلى العام الجاري بسبب جائحة كوفيد-19، ومن المنتظر أن تقام بشكل مشترك في الأرجنتين وكولومبيا في الفترة بين 13 يونيو و10 يوليو.





وكان إيجيتا صديقاً لمارادونا وكشف في أكثر من مناسبة عن إعجابه به كلاعب وشخص.



