عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا لوزارة الإسكان

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



ووجه الرئيس السيسي، بترسيخ الاعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التي تم اتباعها في انجاز المشروعات القومية خلال السنوات الماضية خارج النطاق التقليدي.

كما وجه الرئيس السيسي، بتطوير منطقة حديقة الفسطاط في مصر القديمة وذلك لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة.