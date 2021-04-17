أمين سر "إسكان الشيوخ" تعديلات قانون نقابة المهندسين تستهدف تحسين أوضاعهم بالنسبة للعلاج والمعاشات

قال النائب السيد إبراهيم عوض الله، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن هناك تعديلات فى بعض مواد قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وعددهم 25 مادة.



وأضاف "عوض الله " في تصريح لبوابة "الفجر" أن القانون سوف يُعمم وذلك بعد الموافقة عليها نهائيًا، وتصديق الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية للعمل به، مؤكدًا أن تعديلات القانون سوف تُطبق في نقابة المهندسين على مستوى مصر بأكملها.



وأشار أمين لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة على القانون تتضمن تعديل فى الأرقام، ورسوم مناسبة للجميع، وذلك لتحسين أوضاع المهندسين وكذلك العلاج والمعاشات.



ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة، غدا الأحد، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.