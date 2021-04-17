Advertisements

معارضة تركي يكشف عن وثيقة تثبت وجود تفتيش عاري داخل السجون

السبت 17/أبريل/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المعتقل بالسجون التركية: «لقد سُجنت لأنني قلت «هناك تفتيش عار»، لقد وجدت وثيقة حول التفتيش العاري في السجن. السجين كتب ذلك في كتيب المساعدة». 

 

وفقًا لما نشرته جريدة «دوفار» التركية  فقد نشر النائب بحزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة  قوجالي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي أقيل وسُجن على أساس الحكم بالسجن، بيانًا عبر حسابه على «تويتر».

 

أشار جرجرلي أوغلو إلى عمليات التفتيش العاري في السجون التركية، وقال: «لقد سُجنت لأنني قلت «هناك تفتيش عار». لقد وجدت وثيقة حول التفتيش العاري في السجن. السجين كتب ذلك في كتيب المساعدة. يقول السجين: «حتى الملابس الداخلية جعلونا نخلعها»، أين أولئك الذين أنكروا طيلة أشهر قائلين «لا أصدق»؟ لا يمكنكم مجابهة الواقع».


 
 

أوضح جرجرلي أوغلو إن هناك قيودًا على الكتب في السجن.

أخبار تهمك

تعرف على وعود لابورتا الثلاث إلى ميسي من أجل التجديد لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على رباعي دفاع الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خلافات قوية داخل الزمالك قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ 40 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرد رسميا على إمكانية رحيل نجمه للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

05:00 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة