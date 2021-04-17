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محمد عطالله يكتب : حازم إمام.. أو كيف تظل لاعبا بعد الاعتزال؟

السبت 17/أبريل/2021 - 05:10 م
حازم امام
حازم امام
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تظل لحظة اعتزال لاعب كرة القدم هي الأصعب في حياته، تزداد الصعوبة إذا كنت نجما، فانحسار الأضواء وتوقف أصوات المعجبين وتصفيق الجمهور أمور تجعل قرار تعليق الحذاء أثقل كثيرا مما نتصور، المشجع يحزن باعتزال نجمه المفضل لكن الكرة حتما ستجد نجما آخر يداعبها وقتها ستتحول مشاعرك إلى النجم الجديد، صحيح ستظل تحب من تحتفظ معه بذكريات جميلة، لكن من دون شك سترتبط بمن يسعدك حاليا أكثر من هؤلاء الذين أسعدوك قديما لكنهم توقفوا عن الركض.

في الملاعب المصرية والعربية والعالمية، اعتزل آلاف اللاعبين وسيعتزل آلاف غيرهم، لكن كم واحدا منهم ظل نجما، من ظل محتفظا بنفس القدر من الحب والاحترام والتصفيق واهتمام وسائل الإعلام؟.

حينما كان حازم إمام لاعبا، كان استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا خلاف على المهارات أو الجودة، كان استثناء لأنه كان نجما كما تحب أن تراه، نجما في صفاته قبل مهاراته، لكن من كان يظن أن الثعلب سيظل بنفس القدرة مع مرور السنوات؟ من كان يظن أن مهاراته لن تنضب بل ستتطور وتتكيف مع واقعه الجديد ليصبح أكثر نجومية، فيظل كما هو الامبراطور الذي لم ينساه التاريخ، جملة ميمي الشربيني لم تذهب في الهواء فالتاريخ لم ينس حازم إمام ذلك اللاعب الذي اعتزل الكرة لكنه ظل محتفظا بكامل مهاراته، ليمتعنا على شاشات التلفزيون وفي الراديو.

ولأن المسيرة تستحق أن تستمر، فالنموذج الرياضي الأفضل أبا عن جد أصبح له دور أكبر، حازم إمام نائبا في مجلس النواب المصري، ليست مكافأة بقدر ما هي اختيار أصاب أهله في دولة تبحث عن نماذج تستحق أن تمثل شعبها في مجلسهم، ألا تحب أن ترى ابنك أو شقيقك مثل حازم إمام؟.

في النهاية حازم إمام استطاع أن يحظى بنفس الاهتمام، ليس فقط لأنه احتفظ بنفسه نجما وحافظ على كل مكتسباته كرياضي مهم، بل أيضا لأنه وجد ملعبا سيمكننا ويمكنه من الاستمتاع بمهاراته حتى بعد الاعتزال!.

ربما لن يجد التاريخ وقتا ليرفع يديه للاعب موهوب، كما قال ميمي الشربيني، لكن لا بأس طالما أن اليدين مشغولتان بكتابة تاريخ آخر يسطر في صفحات ما بعد الاعتزال!.

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