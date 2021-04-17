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تدشين مذابح ومعمودية بكنيسة الملاك ميخائيل و الانبا انطونيوس بهولندا

السبت 17/أبريل/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قام نيافة الأنبا ارساني اسقف هولندا اليوم بتدشين مذابح كنيسة الملاك ميخائيل والانبا انطونيوس بمدينة ايندهوفن بهولندا ودشن المذبح الرئيسي بأسم الملاك ميخائيل والانبا انطونيوس والمذبح الجانبي بأسم الانبا بيشوي وكذلك معمودية الكنيسة.

كان طيب الذكر البابا شنوده الثالث قد قام بأفتتاح وتدشين مذبح الكنيسة والمعمودية في زيارة قداسته الي هولندا عام 2010، وبعدها تمت اصلاحات وتوسعات فيها

وقام البابا تواضروس الثاني بزيارة الكنيسة عام 2015

وعقب انتهاء صلوات التدشين صلى نيافته القداس الإلهي بمشاركة اباء كهنة الكنيسة القمص يوسف منصور والقس مينا بديع وبحضور بعض كهنة الايبارشية.

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