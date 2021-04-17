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عاجل - الكشف عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

السبت 17/أبريل/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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 يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدً فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي غدا المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

- محمود البنا "حكم ساحة"
- محمود ابو الرجال "مساعد حكم"
- أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"
- محمد معروف "حكم رابع"
- محمد عادل "حكم فيديو"
- محمود عاشور "حكم مساعد فيديو"

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