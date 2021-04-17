Advertisements

الصادرات المصرية تواصل التعافي من أزمة كورونا..وتنمو 6% خلال الربع الأول من العام

السبت 17/أبريل/2021 - 05:22 م
نيفين جامع وزيرة الصناعة
نيفين جامع وزيرة الصناعة
Advertisements

واصلت الصادرات المصرية غير البتروالية التحسن من تداعيات أزمة كورونا، بفضل الجهود الحكومة لدعم الشركات المصدرة خلال الأزمة، من سرعة  صرف  المستحقات المتأخرة  من برنامج دعم الصادرات، وتأجيل تطبيق الضرائب العقارية عليهم.

 

وأعلنت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021 حيث بلغت 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

 

 مشيرةً إلى أن هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

 

وقالت الوزيرة إن الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها 16 مليار و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليار و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتةً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1% حيث بلغت قيمة العجز 9 مليار و552 مليون دولار مقابل 9 مليار و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وقدمت وزارة الصناعة دعما كبيرا لقطاع التصدير خلال أزمة كورونا، حيث طرحت 6 مبادرات لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة وصل إجمالي ما تم صرفه خلالهم إلى 21.5 مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نمو الصادرات المصرية زيادة الصادرات المصرية الصادرات الصادارات المصرية ازمة كورونا

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على رباعي دفاع الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 6 ساعات

خلافات قوية داخل الزمالك قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرد رسميا على إمكانية رحيل نجمه للأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ 41 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على وعود لابورتا الثلاث إلى ميسي من أجل التجديد لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الصناعة: زيادة الصادرات بنسبة 2% وتراجع الواردات 24%

وزيرة الصناعة: انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 39%

ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء بنسبة 32.8% خلال الأربع الول من العام

"صناعة البرلمان": مصر تخطت الركود الاقتصادى العالمى رغم كورونا

وزيرا المالية والصناعة يوقعان 41 اتفاقية تسوية للمستحقات المتأخرة للشركات

27.5 % زيادة فى الصادرات السلعية المصرية للأسواق الأردنية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

05:00 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة