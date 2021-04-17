الصادرات المصرية تواصل التعافي من أزمة كورونا..وتنمو 6% خلال الربع الأول من العام

واصلت الصادرات المصرية غير البتروالية التحسن من تداعيات أزمة كورونا، بفضل الجهود الحكومة لدعم الشركات المصدرة خلال الأزمة، من سرعة صرف المستحقات المتأخرة من برنامج دعم الصادرات، وتأجيل تطبيق الضرائب العقارية عليهم.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021 حيث بلغت 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

مشيرةً إلى أن هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت الوزيرة إن الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها 16 مليار و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليار و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتةً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1% حيث بلغت قيمة العجز 9 مليار و552 مليون دولار مقابل 9 مليار و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وقدمت وزارة الصناعة دعما كبيرا لقطاع التصدير خلال أزمة كورونا، حيث طرحت 6 مبادرات لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة وصل إجمالي ما تم صرفه خلالهم إلى 21.5 مليار جنيه.