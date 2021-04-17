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"الفجر الفني" يكشف مفاجأة الحلقة الخامسة من "الاختيار 2"

السبت 17/أبريل/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" عدد من الأحداث والتي ينتظرها الجمهور حيث من المقرر أن تشهد فض رابعة.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنانة غادة طلعت والتي شاركت بدور زوجة أحد عناصر الإخوان وكشفت عن أن الحلقة ستشهد انهيار لعناصر الإخوان وموت عدد كبير من الأشخاص كما ستشهد انهيارها هي شخصيا.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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